Journée splendide

Qu'il faisait bon se promener en altitude aujourd'hui, loin de la grisaille et des stratus en plaine.

Grande douceur, et un ressenti presque chaud au soleil car il n'y avait pas de vent.

La neige résiste encore un peu en versant nord, coté sud il n'y a presque plus rien.



Le Mont Charvin (2409m) et les Aiguilles du Mont depuis l'Aulp de Marlens.