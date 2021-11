Ciel voilé sur le Conflent et la Vallée de la Têt

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/5.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Malgré un début de matinée couvert par des nuages élevés provenant de la perturbation méditerranéenne, le temps s'est éclairci et est globalement ensoleillé sur le Conflent.

Photo prise depuis le Pic de Bau (1025 m) avec vue sur le massif du Canigou à gauche et sur les sommets du Haut Conflent à droite.

En bas, on aperçoit la Vallée de la Têt et la ville de Prades.