Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/3 sec

Ouverture f/4

Focale 24 mm

ISO 800

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Priorité vitesse

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Et voila la patate recule sur l'ouest de l'Atlantique, résultat....ça va dégouliner...(le Froid).. Non ?

Le ciel pesait lourd et comme un couvercle...toute la journée, apportant pluie, bruine, et gros nuages sur le coup de 15h. Alors l'air instable est arrivé à l'horizon, avec sur les bords de la Manche sont lot d'averses éparpillés.

6.7 °C 0 mm/1h

3 km/h

raf.8

92% 6.7 5.6 °C 1014.2hPa en hausse.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)