Quant la bise fut venue !

Forte bise de NE donnant une sensation hivernale malgré Ta 8.8°C .

Cette bise a complètement dégagé le ciel en centre Bretagne, par contre avec les eaux encore assez douces de la Manche, le gradient thermique est plus important d'où une convection présente, et avec la visibilité parfaite on peut observer la ligne de grains en direction de ces côtes .