Avant la nouvelle dégradation à venir, le vent est encore au nord et apporte cette belle et dense couche de stratus qui, comme d'habitude, s'assèche en descendant vers le sud sur le bassin gapençais par effet de Foenh .

Soulignant l'humidité et le vent d'altitude un altocumulus lenticulaire domine la petite montagne à 3 bosses qui répercute son relief jusqu'à provoquer ce nuage .

2 beaux exemples d'orographie .

A l'étage supérieur les Ci et Cc envahissent progressivement l'azur .