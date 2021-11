Calme et doux

Le ciel provençal alterne entre éclaircies et passages nuageux principalement élevés, légèrement sculptés par le flux d'Est qui se met en place en altitude.

Au sol, le vent est encore faible, et la douceur bien présente avec des températures voisines de 18°C en mi-journée.



Photo prise depuis le parc Longchamp en direction de l'Est.