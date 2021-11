Tempête de ciel bleu sur Taupont !

Le soleil a brillé du matin au soir dans un ciel bleu et limpide sans le moindre nuage .

La bise de NE est encore présente et donne une sensation de froid; Tn 0.2°C avec de la glace et un peu de givre dans les endroits abrités du vent ce matin , Tx 9.2°C , Ta 7.1°C , on est quand même loin des bises glaciales des hivers 1985, 1986 et 1987 par exemple !