Ultimes couleurs d'une radieuse journée!

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.65 mm

ISO 320

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1CUH2

Avec 8h10 de soleil nous avons connu la plus belle journée de ce mois de novembre plutôt marqué par la grisaille avec 10 jours sans la moindre minute de soleil!

Le lundi 8 avait été le plus lumineux avec 5h de soleil mais ce pardi le surclasse grâce au soleil présent de son lever à son coucher sans être gêné par le moindre nuage même si quelques uns étaient encore présent au lever du jour.

1.2°/9.4° pour les extrêmes thermiques du jour sous un ciel d'un bleu azur et une bise faible à 23km/h au pus fort.

