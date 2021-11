La montagne entre ciel et mer !

La montagne entre ciel et mer ! Saint-Nizier-du-Moucherotte 2021-11-24T09:19:00+01:00

Chartreuse, Mont-Blanc et Belledonne dans une belle bande de ciel bleu ce matin entre un ciel très chargé et une mer de nuages non moins dense.