Ciel bas ce matin avec une LPN à 1500m environ.

le vent d'est apporte la neige jusqu'aux portes du bassin gapençais. Au centre, les massifs de l'Embrunais et Ubaye sont occultés par les nuages, à droite un spectaculaire et rare effet de Foehn qui s'enroule sur la montagne du Morgon (au dessus du lac de Serre Ponçon) et à gauche le Pic de Chabrières en cours de saupoudrage .