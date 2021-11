Ciel bâché ce midi en Chartreuse. Quelques gouttes.

On annonce du blanc pour les prochains jours, et la Chartreuse devrait être bien servie si j'en crois nos météorologues locaux.

L'occasion de faire un avant/après.... Aujourd’hui, l'avant ...

S'il y a moins de 3 mètres de neige, je retenterai la grimpette dans qq jours pour faire l'après.

De toutes façons, si plus de 3 mètres, Saint Laurent du Pont sera ensevelie. Donc aucun intérêt ... :-)