Coucher de soleil

Dim. originale 4032*1908px

Appareil samsung

SM-G975F

Exposition 1/503 sec

Ouverture f/2.4

Focale 6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G975FXXSEFUJ2

Quelques éclaircies en début de journée et la pluie est arrivée à partir de midi. Le ressenti était glacial et le ciel est resté nuageux jusqu'à 16h. Quelques éclaircies à signaler en fin de journée mais dans l'ensemble, ça ressemblait à une première offensive hivernale.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 5°C à 8h, 8°C à 13h et 7°C à 19h.