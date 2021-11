Première bordée de la saison !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/4

Focale 15 mm

ISO 12800

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Action

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Elle était annoncée et elle est arrivée, la première vraie neige de la saison avec une tenue directe au sol, pas loin de 2cm déjà au sol lors de la photo, mais la neige est lourde et compacte.

Toujours un plaisir que de retrouver des bonnes conditions hivernales, le vent et la neige qui vous giflent le visage.



Portez vous bien et soyez prudents sur les routes .