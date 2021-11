Juste un léger saupoudrage

Appareil NIKON CORPORATION

Photographe Jean-Pierre BARGE

Les prévisions annonçaient un épisode neigeux sur les Hautes-Alpes, avec 5cm attendus sur l'Embrunais dès 800m d'altitude, et il devait se terminer en milieu d'après-midi



Si il y a bien eu quelques flocons, ceux-ci ont à peine blanchi les champs et les routes.



C'est évidemment plus blanc sur les sommets qui ont fini par se découvrir au cours de la matinée avec de belles éclaircies.



Température: 0°C