Arrivée de l'hiver en Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/655 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après un gros épisode pluvieux en milieu de semaine qui aura apporté environ 40 mm d'eau sur la région, le temps devient plus hivernal sur l'ouest provençal avec un ciel gris et plombé. Quelques gouttes tombent un peu plus tard.



Le mercure a bien chuté, proche de 1°C dans la nuit et pas plus de 9°C en milieu de journée. On sent que la douceur automnale touche à sa fin...



Vue sur la vallée des Baux au nord-est d'Arles, on distingue au loin le sommet des Opies point culminant des Alpilles (496 m).