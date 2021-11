Arrivée de l'hiver

Appareil Panasonic

Bien froid ces derniers jours : hier la température n'a pas dépassé 4.5°C (un peu plus chaud aujourd'hui avec 7°C), cette nuit minimale d'environ -2°C. Ce matin pluie à 1°C ! Avec même un léger saupoudrage de neige dès 900m sur les crêtes du Luberon. Le ciel a eu du mal à se dégager (seulement à la mi-journée et pour le coucher de soleil).

Demain matin, encore une gelée prévue, avec même peut-être quelques flocons ! Et ensuite arrivée d'un fort mistral (50-70km/h) qui va vraiment donner un ressenti glacial pour le début de la semaine avec des températures d'environ -2°C le matin et 4°C l'après-midi.

Plus impressionnant encore, au Ventoux (où il a bien évidemment neigé), hier soir avec une température d'environ -8°C et du vent à près de 130km/h, on a eu un ressenti de -23°C !



Min/Max du Jour pour Sivergues (565m) : Environ -2°C/7°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert