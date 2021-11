Premier saupoudrage sur la Chaîne des Puys 1

Dim. originale 4032*2474px

Les webcams montrant un peu de neige sur les hauteurs, petit tour dans la Chaîne des Puys. Au mieux 10 cm vers 1100 mètres. Le secteur du Sancy semble avoir été plus impacté par l'épisode neigeux.Belle ambiance néanmoins à la faveur de quelques éclaircies et l'occasion de tester les pneus tout temps un peu de neige recouvrant certaines routes ! Température thermomètre voiture entre -2 et 1°.Vue sur le Puy de Côme, peu après le col de Ceyssat.



Bon weekend à toutes et tous