Côtes du Sultanat d'Oman

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/2667 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.8.1

Belle après-midi ensoleillée et chaude (32°C) avec une mer à 28°C à Mirbat, sur la côte du Dhofar, région située à l'extrême sud-ouest du Sultanat d'Oman et voisine de la frontière du Yémen. De légers nuages d'évolution diurne se sont formés sur le Jebel Samham, chaîne côtière culminant à 1300m à l'endroit de la photo. L'atmosphère très sèche reste des plus calmes, comme les flots de la Mer d'Arabie.