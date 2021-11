Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Même hier soir, il y avait encore un doute sur la prévision, mais finalement les premières neiges de la saison 2021-2022 sont bien tombées au village (après les premières neiges sur les crêtes hier). Léger saupoudrage avec un demi centimètre au village, certainement plus sur les hauteurs (de même sur les autres reliefs du département sur le Ventoux et le plateau d'Albion). Quelques flocons sont également tombés sur les plaines de l'Est du département à partir de 200-300m.

Le froid se poursuit donc avec environ -3°C ce matin pour Sivergues (gelées généralisées ce matin, jusqu'à -9°C au Ventoux), et cela ne devrait pas monter à plus de 4°C durant les prochains jours avec le mistral qui devrait arriver dans l'après-midi, évacuant les nuages qui commencent à se dissiper... Et pour Sivergues la neige a déjà bien fondue à 11h avec 1°C.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert