neige et givre

neige et givre Boutx 2021-11-28T14:34:00+01:00

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Au dessus de 1600 m le givre s'est emparé de la végétation et se rajoute aux presque 50 cm de neige au sol. La progression est difficile, mais c'est beau ! La sortie de la forêt est proche mais je n'irai pas beaucoup plus loin, le vent est trop fort hors de la forêt, mes traces sont vites bouchées et je suis à la merci du brouillard.