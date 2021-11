Beau temps froid sur les Hautes Alpes

le brouillard givrant a disparu en fin de matinée et a laissé une épaisseur de givre allant jusqu'à 25cm là où le vent très fort ne l'a pas arraché .

En direction du nord ( à gauche hors cadre) les nuages arrivent rapidement avec un bel enroulement de mur de Foehn sur la bordure Est du Dévoluy. on voit à gauche une averse de neige sur les contreforts du Chaillol

Les conditions sont hivernales : mon anémomètre indique -7.2° et un ressenti de -22.3° car le vent violent, régulier à 80/90 km/h, a atteint 130km/h lors d'une rafale ....

Beau mais froid !