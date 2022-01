Depuis 2001, ce site est maintenu de manire 100% bnvole, sur les seuls revenus des dons et adhsions. Depuis quelques annes, le site s'est considrablement dvelopp et l'association a beaucoup grandi grce vous. Le dveloppement et la maintenance du site internet sont concentrs sur le mme bnvole depuis plus de dix ans. Avec des dizaines d'heures par semaine en plus d'un emploi et d'une vie de famille, la situation est prsent humainement insoutenable, et dangereuse pour notre association.

Dans ce monde trs lucratif de la mto, notre initiative est unique. Et ce serait aussi douloureux pour vous que pour nous si elle devait s'arrter.

Aussi, il est ncessaire de nous adapter ds prsent cette nouvelle dimension, si nous voulons maintenir la prennit de notre site et de notre association.

ce titre, nous recrutons en 2022 un premier salari, charg de projets associatifs, permettant de soulager les bnvoles, et de dgager des financements permettant d'ici 2023 le recrutement d'un informaticien (dveloppeur web). Cela ncessite de doubler notre budget annuel, et de dgager 40.000€ supplmentaires en 2022 malgr une situation financire trs saine depuis des annes.

Vos dons et adhsions sont notre seule source de revenus. Plus que jamais ils sont indispensables car si nous ne parvenons pas cet objectif, la prennit du site et de l'association sont en jeu moyen terme.