Moins lumineux cet AM mais aucune précipitation

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/5.6

Focale 153.173 mm

ISO 125

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Aprs 2 jours conscutifs sous les averses de neige, nous avons bnfici de larges claircies ce matin alors que le ciel s'est bien couvert cet AM sans toutefois donner de prcipitations. -0.3/6.7 pour les Tn/Tx du jour vs 4.7/16.4 pour les normales 1re dcade d'avril sur 20 ans.

S'il ne reste que de rares traces de neige en plaine aprs le soleil du matin, elle est encore bien prsente sur le Revermont comme ici au Mont Myon dont le sommet n'est qu' 662m. Le colza en fleurs rappelle que nous ne sommes pas en hiver mais au printemps!

Froid mise part, cette pisode perturb dbut le 30 mars a apport prs de 47mm rduisant le dficit annuel de 39% 19.5% ce soir ce qui est une trs bonne chose en cette priode de rveil et de croissance de la vgtation et des cultures.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)