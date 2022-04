Le printemps il y a 3 jours. Et 80 cm en 48 heures.

80 cm de neige en 48h00.

Cette anne, nous avons eu de grosses chutes de neige en Novembre/Dcembre.

Janvier, Fvrier, Mars ont t trs secs.

Et le 2 Avril, la plus grosses chute de l'anne. Faut suivre....



Sur cette route, reliant St Laurent du Pont St Pierre de Chartreuse, il y a 3 jours, il n'y avait plus trace de neige.

Dans la nuit du 2 au 3 Avril, il a fallu couper la route pour un risque d'avalanche.