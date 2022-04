Et la lumière fut

Et la lumière fut Dontreix 2022-04-04T09:33:00+02:00

Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/5.6

Focale 7 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Aprs six journes sans soleil, l'astre du jour fait un retour remarqu et apprci. La dbcle est proche, et les dgts sur la vgtation vont se rvler.

Minimale de -3.4, dgel imminent l'heure de la prise. La temprature tait constamment ngative depuis le 31 mars au soir...