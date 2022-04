Prémices de la perturbation

Dim. originale 3543*2362px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/6.3

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Aprs une nuit trs toile, et une matine qui vue une fois de plus le gel sur la vgtation, voil que s'annonce de par l'Ouest et le Nord Ouest, la perturbation qui donne dj quelques pluie sur le Pas de Calais l'heure ou je poste la photo.

-2.6 C 0 km/h

raf.0 93% -2.6 -3.3 C 1021.1hPa

baisse l'heure ou je poste la photo.

Tn minium -4,8 .