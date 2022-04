1er coucher de soleil d'avril!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/9

Focale 109.122 mm

ISO 250

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Priv de coucher de soleil le 1 et 2 pour cause de chutes de neige et le 3 pour cause de nuages, il nous aura fallu attendre le 4me jour d'avril pour admirer enfin le coucher de soleil et a valait le coup!

Trs beau lundi marqu par de la gele au lever du jour : -2.6 puis plein soleil avec une maximale de 10.8 et 12h dinsolation.

Il fallait en profit, demain s'annonce couvert...

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)