Couvert à l'Est

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 27/28451 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS1CVC1

Avec 2.4 de minimale nous avons chapp la troisime gele conscutive, les arbres fruitiers s'en sortent bien mieux qu'en 2021!

Contrairement ce qui tait prvu nous avons bnfici de belles apparitions du soleil cet AM, la moiti Est du ciel est reste la plus couverte avec toute fois une bande de bleu l'Horizon, la moiti Ouest tait plus dgage. Sous une brise de Sud et ces rayons de soleil la temprature tait relativement douce 14.2 vs 16.4 de normale, trs douce si l'on compare avec la minimale exceptionnellement froide de samedi : seulement 2.4!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)