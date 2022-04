Belle journée

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3020 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 103

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

La fin de nuit fut encore frache en Provence, la faveur du rayonnement nocturne et en l'absence de vent. Le soleil, omniprsent toute la journe et accompagn de vents faibles, a favoris un retour progressif vers des tempratures plus normales pour la saison. La Mditerrane est provisoirement peu agite.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du SO.