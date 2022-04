Brève éclaircie

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7.1

Focale 24.5 mm

ISO 560

Objectif NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

Programme Manuel

Mesure Inconnu

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Encore une journe maussade aujourd'hui. Et tout cela pour 1,4 mm d"eau sur 24h glissante. (Sale temps...pour un amoureux des cieux instables.)

Rafale Maxi 41,8km

9.9 C

1.2mm/h 13 km/h

raf.24.1 90% 8 8.3 C 1000.6hPa

baisse