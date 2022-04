Animation venteuse et nuageuse

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/7.1

Focale 14 mm

ISO 64

Objectif NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

Programme Manuel

Mesure Inconnu

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

65km H de Raffale. Alenon contre 49 sur ma station qui se trouve lgrement protge par la longre.

J'ai quand mme dcid de faire la grve mto et de ne pas sortir (lol)



Quand le ciel bas et lourd pse comme un couvercle

Sur l'esprit gmissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ;

Beaudelaire

Je vous laisse lire la suite sur le web