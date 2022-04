Pluvio-venteux!

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/117 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS1CVC1

Le vent du Sud s'est lever en mme temps que le jour avec des rafales modres : 43km/h.

Aux gouttes parses du matin ont succd une pluie plus continue cet AM donnant 7.6mm.

9.8/11.7 pour les extrmes thermiques du jour vs 4.7/16.4 de normales premire dcade sur 20 ans : comme hier grande douceur de la minimale.

En cette fin d'AM la pluie marque une pause.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)