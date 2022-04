ciel se couvrant

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le ciel se couvre aprs un pic de douceur 21 C, alors qu'il pleut en Gironde, mais la visibilit horizontale reste excellente. On distingue trs bien gauche le massif de l'Arize (entre Foix et Saint-Girons) ainsi que juste sa droite la valle du Salat qui conduit au pied du Mont Rouch (77 km).