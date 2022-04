douceur printanière

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Alors que la dpression Diego balaie une large moiti nord du pays avec la cl un remarquable conflit de masse d'air et de fortes rafales de vent, le temps est calme au pied des Pyrnes. Il fait 21 C et des nuages de moyenne et haute altitude dcorent le ciel. Vers l'ouest, on devinait un aspect lenticulaire dans les altocumulus.



Le massif est charg de neige jusqu' bien plus basse altitude que l'anne dernire au mme moment, et cela fait plaisir voir.