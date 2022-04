La journée des suprises

Appareil DJI

FC3170

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 100

Objectif 24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

GPS 48.7°N, 0.08°E

Altitude GPS 75m

Elle commence avec l'arrive surprise et monotone de la perturbation sans vent. Puis peu peur, les petites pluies et crachins sont devenues d'importantes averses, dont on devinait une importante masse nuageuse au dessus de ce ciel gris et broussailleux. Lorsque des coups de tonnerre assez fort, ont confirm que les masses d'air froide n'tait pas loin. La pluie redoublait , et ce soir l'Orne sort de sont lits, les champs et les petits ruisseaux sont devenus comme des petites rivires.

Cerise sur le gteau, le soleil fait sa rvrence avec des reflets sur les champs inonds.

Cumul du jour 6h 6h(J+1) partiel 23.8mm

Cumul 24h glissantes en direct 29.4mm

(cela ne fait pas beaucoup mais cel tant, beaucoup de petite route, taient momentanment coups.