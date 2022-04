Accalmie passagère

Dim. originale 4032*1908px

Logiciel G975FXXUEHVC6

Une journe trs hivernale et trs humide. La pluie est tombe abondamment entre 6h et 16h. Le ressenti relev 11h tait de -6C. De la neige fondue a t signale. 14 millimtres de pluie a t relev au Cap de la Hve. Les tempratures releves l'ombre sont de : 5C 8h, 2C 12h, 4C 15h et 7C 21h.