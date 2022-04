Foehn et tempête sur le val d'Allier

Foehn et tempête sur le val d'Allier Nonette 2022-04-08T18:24:00+02:00

Dim. originale 4032*2483px

Appareil HMD Global

Nokia 8.1

Exposition 33/169388 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.36 mm

ISO 112

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel 00WW_6_21F, 1.0, HDR, V500.0026.00, V010.0010.00

Alors que des rafales frisant les 130 km/h sont enregistres depuis la fin de l'aprs midi l'aroport d'Aulnat/Clermont Ferrand, les lments taient tout aussi dchans plus au sud o je travaillais.

Il faut dire que le sommet de la butte volcanique de Nonette surgissant de la Limagne d'Issoire constituait un "excellent" spot en cette journe de tempte! Au loin des nuages de poussire surgissaient des champs pas encore en culture et peu touchs par les dernires pluies, l'effet de Foehn les cantonnant sur le proche Sancy.

De mmoire je ne me souviens pas d'une telle puissance du vent, part, il y a de nombreuses annes, au sommet des chteaux cathares un jour de trs forte tramontane !

Malheureusement ce temps n'est pas sans danger avec dj un gros arbre cass sur la route vers Parentignat. Soyez prudent si vous devez sortir...



Bon weekend tous