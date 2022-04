Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 2.5 sec

Ouverture f/4.5

Focale 17 mm

ISO 200

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Voici le rsultat de l'important pisode neigeux assez inattendu qui aura touch le Nord lorrain tout au long de l'aprs-midi jusqu'en dbut de nuit avec des intensits neigeuses vraiment remarquables pour cette priode de l'anne!



La neige sera tombe de manire continue pendant prs de 12h d'affile, de quoi nous laisser cette nuit un manteau blanc de pas moins de 8cm en moyenne ! De quoi semer galement une belle pagaille sur les routes...!



Mme si il n'est pas si rare de voir de la neige en Avril dans la rgion, a l'est beaucoup plus avec un pisode d'une telle dure et intensit.



Il aura fallu attendre presque la mi-Avril pour connaitre le plus bel pisode hivernal de la saison, mon plus grand plaisir malgr tout ;) !