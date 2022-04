Dernière sortie d'hivers de l'Orne?

Appareil DJI

FC3170

Exposition 1/90 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 100

Objectif 24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

GPS 48.7°N, 0.08°E

Altitude GPS 114m

Aprs la la journe que l'on peut qualifier de mmorable d'hier un peut partout dans toute la France, je ne rsiste pas poster ce panoramique. Et j'ajoute que cette nuit vers 1h du matin, je voyais les flaches des orages qui avait lieu du cot du Havre.

2.2 C 0 km/h

raf.3.2

92% 2.2 1.1 C 1013.7hPa