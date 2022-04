Soleil et Mistral

Dim. originale 3072*4096px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3999 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

Aprs les passages nuageux et les quelques gouttes de la soire, le soleil et le ciel d'azur dont dj de retour, favoriss par un Mistral soutenu, au terme d'une nouvelle semaine sans pluie mesurable, comme la prochaine. La scheresse hivernale continue de s'accentuer au fil de ce printemps...



Photo prise au sein du Parc National des Calanques depuis le belvdre de Sugiton qui surplombe la calanque ponyme, et surplombe par la grande Candelle au sud du massif de Puget, puis le Bec de l'Aigle, et au fond le massif varois de Sici.