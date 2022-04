Gros rouleau de Foehn sur le Dévoluy

Avec le beau temps revenu il tait bien tentant de poster une belle carte postale. Mais j'ai prfr montrer ce magnifique rouleau de Foehn (ou rouleau de printemps ?!)

Ce nuage orographique , cr par le vent fort (124 kmh la station ROMMA de Bure 5 km de ma position ) qui apporte l'humidit des Alpes du nord et disparait sitt pass la crte enneige .

Vers le sud le ciel est bien moins nuageux avec des cumulus fractus .

Sur mon petit sommet du "Pic de Gleize" 2160m il ne fait pas chaud : -5 et un vent de 70 km/h et jusqu' 110 dans les rafales ...( je vous laisse calculer l'indice Windchill) .