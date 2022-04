Temps ensoleillé sur le Conflent

Appareil Panasonic

Le temps est ensoleill en ce dimanche matin sur le Conflent et la Valle de la Tt avec quelques nuages levs sans consquence.

Il fait assez frais en altitude avec une petite brise qui rafrachit l'atmosphre.

Aprs la Tramontane de la veille, c'est le marin qui se lvera sur le Roussillon.

Photo prise depuis le sommet de la Tartera (1804 m) avec vue sur la Cim de Pomerola (2456 m) gauche, le Pic de Serra Galinera (2663 m) et le Pic del Gegant (2881 m) au centre-gauche, le Pic Gallins (2624 m) au centre ainsi que sur la Torre d'Eina (2831 m) et la Cambra d'Ase (2750 m) droite dominant le Haut-Conflent.