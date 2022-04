Printanier sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1812 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Belle journe sur les Alpilles, aprs une matine frache avec un peu de mistral l'ambiance se rchauffe jusqu' environ 19C dans l'aprs-midi et devient trs agrable avec juste quelques lgers cirrus dans l'azur.



Avec une hygromtrie qui descend presque 20 % la visibilit est trs bonne, ici vue vers l'ouest sur le village de Mouris au premier plan et l'extrmit occidentale des Alpilles droite, tout au fond gauche on peut presque distinguer le Pic Saint-Loup au nord de Montpellier environ 90 km.