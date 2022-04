Belle journée !

Dim. originale 4608*2592px

Appareil samsung

SM-A530F

Exposition 1/2353 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A530FXXULCUK6

GPS 44.2°N, 0.61°E

Altitude GPS 97m

Aprs midi agrable en bord de Garonne sur la passerelle entre Agen et Le Passage surtout au regard du WE prcdent qui avait t particulirement hivernal et ce malgr ce petit vent de secteur SE, issue du vent d'Autan toulousain.

18C la prise du clich et pression stable 1015 hPA.



Vue sur le pont canal du canal latral la Garonne.