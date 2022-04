Autan de halo solaire

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/5000 sec

Ouverture f/6.4

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmXÚd

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 3.4.1

Bonjour,



Non non, ce n'est pas une faute de frappe. Car l'Autan souffle assez fort aujourd'hui, apportant un flux de Sud important. A midi il faisait dj 20C. C'est le printemps, qui est l et qui semble vouloir bien s'installer. Des nuages d'altitudes croisent une altitude de 10 000 km, et leurs particules de glace entourent le Soleil d'un joli halo, trs classe (et classique).



Passez une bonne journe et courage !