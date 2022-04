De fins Asperitas près des Albères

Dim. originale 4000*2248px

Appareil Xiaomi

Redmi Note 8T

Exposition 1/6332 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.74 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

Ohhh quelle surprise de voir voluer des asperitas, trs fins et sombres, prs du massif des Albres (au sud des P.O.) alors qu'un vent d'Espagne tait trs violent.

Je n'avais jamais observ ce genre de formation avec un vent de ce type et si violent. Mais on voit ( droite - au sud) que l'onde surplombe le pic Noulous (ennuag) avant de rebondir en vagues sur la plaine (vers la gauche). Vraiment tonnant ! Beau spectacle ! :o ;)



Bonne soire ;)



Eric

#LecielduRoussillon