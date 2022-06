orages d'atmosphère libre

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quelques OAL circulent dans le fond de golfe de Gascogne et viendront nous rendre visite en fin d'aprs-midi, avec tout au plus une petite onde Biscarrosse-plage ayant gnr un unique basculement d'auget. Trs peu d'activit tant donn les bases nuageuses trs leves et l'air sec qui vapore une grande partie des prcipitations.

Cette onde surtout contribu rafrachir l'air avec un minimum relatif 18.8 C en fin d'aprs-midi.