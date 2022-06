Temps voilé sur le Capcir

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Le ciel est voil en ce dimanche entre le Capcir et la Cerdagne et le brume de chaleur est dj prsente en ce milieu de matine.

Tempratures encore agrables en altitude alors qu'on devrait flirter avec les 35 C en plaine cette aprs-midi.

Photo prise depuis la Cambra d'Ase (2750 m) dominant la station de ski de Saint-Pierre-dels-Forcats avec vue sur les sommets entre Capcir et Cerdagne ainsi que sur le vaste plateau de Cerdagne et ses stations de ski en bas.