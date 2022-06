L'immuable été provençal

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3660 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Mme si des bancs d'altostratus ont rapidement travers le ciel provenal en matine, rsidus du front pluvio-orageux qui a concern le SO cette nuit, le soleil est bien vite revenu avant la mi-journe.

La chaleur est comme d'habitude bien sensible, avec pour cette premire partie du mois de juin, un cart aux normes de +4,1C sur les tempratures maximales Marignane par rapport aux normales mensuelles.

La pluie reste pour sa part et comme trop souvent depuis dcembre dernier, aux abonns absents sur la rgion Provence-Alpes-Cte d'Azur. L't, et la scheresse sont ainsi installs de faon indboulonnable sur notre rgion, avec plusieurs semaines d'avance sur les niveaux habituellement observs.



Photo prise depuis la plage du Roucas Nord en direction du SO.