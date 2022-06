Très lourd en Camargue

Appareil QCOM-AA

Les tempratures restent leves en Camargue avec 32C 33C et l'ambiance est trs lourde, notamment en fin de journe avec le ciel qui se couvre depuis le Gard.



Un nouvel incendie s'est dclar en journe entre Nmes et Als, dont les fumes ont survol la Camargue dans l'aprs-midi. Au Grau-du-Roi plus au sud, un camping a galement t dtruit par les flammes. Samedi deux feux avaient dj t matriss Saint-Gilles (30) et Beaucaire (30).



Entre la scheresse extrme depuis plusieurs mois, les tempratures dj caniculaires et le mistral qui souffle rgulirement, le risque incendie est maximale alors que nous ne sommes que mi-juin.